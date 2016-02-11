Монровия, 11 февраля, 2016, 10:13 — ИА Регнум.

Президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф поблагодарила правительство КНР за оказанную поддержку Вооруженных Сил Либерии. Китай предоставил либерийской армии 20 военных тягачей, 10 тыс. комплектов формы и 40 военных палаток.

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На торжественной церемонии передачи оборудования в Монровии присутствовали первые лица Либерии и представители дипломатического корпуса КНР, пишет «Синьхуа».

"Мы наблюдаем пример истинного партнерства между двумя странами. Китай оказывает помощь Либерии в тот момент, когда она очень нужна нашей стране», — заявила Элен Джонсон-Серлиф.

В свою очередь посол КНР в Либерии Чжан Юэ отметил, что Китай готов оказать помощь либерийскому правительству в восстановлении инфраструктуры и экономики страны.

Элен Джонсон-Серлиф подчеркнула, что Китай принимает активное участие в восстановлении Либерии, после чего еще раз поблагодарила руководство КНР за оказанную помощь.