Вашингтон, 11 февраля, 2016, 10:12 — ИА Регнум. Американский хоккейный клуб «Питтсбург» у себя дома проиграл со счетом 0:3 «Рейнджерс», сообщает официальный сайт НХЛ.

penguins.nhl.com Матч между ХК «Питтсбург» и ХК «Рейнджерс»

Шайбы в ворота «Питтсбурга» забросили Хейз, Мур и Фаст. Первый период закончился со счетом 1:0, весь второй период продолжалась безрезультатная борьба, в третьем периоде две добавочные шайбы лишили «Питтсбург» надежд на победу или ничью.

Вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отразивший в этой игре все 34 броска «Питтсбурга», назван первой звездой игрового дня.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не участвовал во встрече из-за травмы.