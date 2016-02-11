Москва, 11 февраля, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Текст декларации, которая будет подписана в Гаване патриархом Московским и всея Руси Кириллом и папой римским Франциском, согласован накануне, 10 февраля. Об это сообщил журналистам председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион сегодня, 11 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Перо и текст

Иларион пояснил, что последние поправки были внесены в документ накануне вечером. Не исключено, что текст декларации может быть изменён, считает митрополит, который также отправляется в Гавану в составе делегации.

Содержание декларации не раскрывается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском состоится 12 февраля на Кубе.

Планируется подписание совместной декларации.

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