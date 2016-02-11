Вашингтон, 11 февраля, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Ученые из Национального центра исследования атмосферы в Боулдере (США) смоделировали падение на Землю астероида диаметром 1 километр. По результатам их исследования, климат на планете может значительно измениться, сообщает Live Science.

nat-geo.ru Астероиды

После падения небесного тела на сушу в земле образуется воронка диаметром около 15 километров, а в атмосферу будет выброшено гигантское количество пыли и сажи от пожаров. Они осядут лишь через 6−10 лет.

Солнечные лучи нагреют стратосферу, в которой будут находится пыль и сажа, что приведет к разрушению озонового слоя, в то время как 70% солнечного света перестанут достигать поверхности Земли и средняя температура понизится на 8 градусов.

Понижение температуры вызовет ледниковый период. Вместе с сокращением количества осадков из-за конвекции это приведет к падению урожаев как минимум в два раза, что может привести к голоду.

Уточняется, что вероятность такого катаклизма чрезвычайно мала — ни один из 879 известных астероидов диаметром от одного километра для Земли угрозы не представляет.