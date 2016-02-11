Вашингтон, 11 февраля, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Курьёзом и поводом для шуток в соцсетях стал сюжет передачи телеканала ВВС One, сообщает The Telegraph.

Цитата из передачи Сrimewatch телеканала BBC One Ведущий Джейсон Мухаммад рассказывает о разыскиваемом преступнике

Телеведущий передачи Crimewatch Джейсон Мухаммад оказался поразительно похож на разыскиваемого преступника, фотография которого присутствовала в одном кадре с ним.

Виктор Лакатос, преступник, о котором шла речь в сюжете, уже задержан и приговорен к 18 годам тюремного заключения за жестокое нападение на пенсионерку.

Телеведущий Джейсон Мухаммад от своего сходства с преступником не пострадал.