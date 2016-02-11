Вашингтон, 11 февраля, 2016, 09:40 — ИА Регнум. Количество активных пользователей американской социальной сети Twitter снизилось на 2 млн по сравнению с предыдущим кварталом и составило 305 млн человек, сообщается в опубликованном отчете Twitter.

rutwitter.com Пользователи Twitter

Прироста или сокращения количества пользователей, заходящих в сеть хотя бы один раз в месяц, которых сейчас насчитывается около 320 млн человек, не наблюдается впервые с 2013 года.

Квартальные доходы компании при этом выросли на 48%, достигнув 710,5 млн долларов. Убытки за тот же период сократились с 125,4 млн до 90,2 млн долларов.

Конкурент Twitter компания Facebook более популярна. Число активных пользователей Facebook превышает 1 млрд человек.