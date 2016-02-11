Москва, 11 февраля, 2016, 09:39 — ИА Регнум. Российский рубль до конца текущего года будет укрепляться, а рецессия хотя и продолжится, но не превысит 1%. Такой прогноз сделал глава банка ВТБ24 Михаил Задорнов в эфире телеканала «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Укрепление российского рубля

По его словам, такие макроэкономические параметры лягут в основу уточнённого бизнес-плана не только ВТБ24, но и всей группы ВТБ.

«Мы ожидаем продолжения рецессии, спад экономики в этом году будет в пределах 1%, — сказал глава банка ВТБ24. — Вряд ли он составит больше даже при цене среднегодовой 35−40 долларов за баррель».

Задорнов также добавил, что банк ожидает снижения инфляции до 8% по итогам первого квартала и 7−7,5% к концу года, однако данные показатели во многом будут зависеть от колебаний цен на черное золото.