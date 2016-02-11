Саратов, 11 февраля, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Региональное Минпечати уже выбрало логотип празднования 80-летия со дня образования Саратовской области, которое будет широко отмечаться в регионе на протяжении 2016 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.saratov.gov.ru Утвержденный логотип празднования 80-летней годовщины Саратовской области

На логотипе отображен слоган «История побед!». Логотип был выбран голосованием в социальных сетях, а также с учетом мнения экспертов в области рекламы.

Согласно историческим данным, образование Саратовской области в 1936 году было лишь одной из многих административных реформ в истории региона. Так, в 1769 году была создана Саратовская провинция Астраханской губернии. В 1780 году Саратовская губерния получила самостоятельный статус. В декабре 1796-го территория Саратовской губернии была поделена между Пензенской и Астраханской губерниями, однако уже три месяца спустя Саратов вновь получил статус губернского города. С 1928 по 1932 год Саратов был центром Нижневолжского края, с 1934 по 1936 — Саратовского края. Тем не менее в региональной элите празднование достаточно рядового события считается едва ли не главным событием года, отмечают в Минпечати.