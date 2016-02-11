Москва, 11 февраля, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Череда негативных известий по поводу перспектив нефти сменилась более сдержанными комментариями, однако, всё еще с ноткой негатива. Тем не менее Brent может переварить эти новости и возвратиться к позициям выше 33,00 долл./барр. в ходе четверга (11 февраля), считает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

mawaridegroup.com Добыча нефти

«Brent попала под давление сначала на некотором укреплении доллара США, а затем на очень мягком выступлении главы ФРС Джанет Йеллен, которая звучала гораздо «мягче», чем в рамках январского заседания. Это вновь вызвало волну опасений по поводу слабости крупнейшей в мире экономики и вероятности перехода США в рецессию», — пояснил Козловский.

Напомним, ОПЕК прогнозирует, что в 2016 году нефтедобытчики, не входящие в картель, сократят объемы предложения на 700 тыс. баррелей в день. Однако и прогноз по спросу также пересмотрен на понижение до 31,61 млн баррелей в день от 31,65 млн ранее.

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«Тем временем объемы добычи в США продолжают падать: за неделю показатель упал на 0,3%, а за год — на 0,4%. Запасы в американских подземных хранилищах сократились на 0,754 млн баррелей против прогноза прироста на 3,933 млн. Слухи о том, что Саудовская Аравия уже в открытую заявляет о готовности пересмотреть квоты, если Россия и другие страны (вероятно, США) ее поддержат, не произвели большого впечатления на нефть», — отметил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала торговой недели котировки фьючерсов на нефть марок Brent и WTI продолжают снижение. Сегодня, 11 февраля, к 7:37 мск, по данным Лондонской и Нью-Йоркской бирж, баррель нефти марки Brent вырос до $30,55 (+ 0,753%). Баррель нефти марки WTI упал на 3,943% до $26,88.

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