Детмольд, Германия, 11 февраля, 2016, 09:15 — ИА Регнум. 94-летний бывший надзиратель Освенцима эсесовец Райнхолд Ханнинг предстанет перед судом 11 февраля города Детмольд по обвинению в соучастии в убийстве 170 тыс. человек, сообщает France 24.

theatlantic.com Надпись «Труд освобождает» на воротах при въезде в Освенцим

По словам вице-президента Международного комитета Освенцима Кристофа Хейбнера, этот суд представляет собой возможность исправить «ошибки системы правосудия Германии». Из 6,5 тыс. бывших служащих Освенцима, переживших войну, перед правосудием предстали менее 50 человек.

После того, как 11 февраля подсудимому будут зачитаны обвинения, суд заслушает истцов, переживших ужасы Холокоста — Леона Шварцбаума, Эрну де Фрис и Джастина Сондера.

По словам 90-летнего Сондера, этот процесс должен был состояться 40 или 50 лет назад, но «даже сейчас не поздно взглянуть на то, что произошло».

Ханнингу грозит срок от трех до 15 лет заключения, однако если учесть его возраст и время, необходимое на апелляцию, маловероятно, что он попадет в тюрьму.