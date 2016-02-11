Париж, 11 февраля, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Домашний матч футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» против «Лиона» в рамках 1/8 финала Кубка Франции закончился победой со счетом 3:0, сообщает «Чемпионат».

psg.fr Матч ФК «Пари Сен-Жермен» против «Лиона»

Дважды, на 64-й и 67-й минутах, отличился нападающий Златан Ибрагимович, один гол на счету хавбека Адриена Рабио (75-я минута встречи).

Таким образом, «ПСЖ» проходит в четвертьфинал первенства вместе с «Газелек Аяччо», «Гранвилем», «Сошо», «Лорьяном», «Сент-Этьеном» и «Нантом». Последнего участника четвертьфинала определит исход игры между «Трелисаком» и «Марселем» 11 февраля.

Напомним, что «ПСЖ» является действующим обладателем Кубка Франции