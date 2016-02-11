Вашингтон, 11 февраля, 2016, 08:44 — ИА Регнум. Плановая доставка грузов NASA для МКС отложена на две недели из-за обнаружения в тканевых мешках черной плесени, сообщает Reuters.

infoniac.ru Плесень

Сейчас NASA и компания Lockheed Martin, готовившая груз для отправки на двух грузовых кораблях Orbital ATK и SpaceX, расследуют причины появления плесени.

Представитель NASA Даниэль Хьюэт сообщил, что космический грузовик Cygnus компании Orbital ATK был наполовину загружен для запуска, назначенного на 10 марта.

NASA и Lockheed Martin решили распаковать груз, подвергнуть его дезинфекции и для этого отложить запуск.

Грузовой корабль должен был доставить на МКС продовольствие, воду, материалы и приборы для научных экспериментов. В частности, «3D-принтер второго поколения и инструмент для определения химического состава метеоритов, проникающих в земную атмосферу», сообщили в NASA .

На МКС сейчас находятся российские космонавты Юрий Маленченко, Михаил Корниенко и Сергей Волков, американцы Скотт Келли, Тим Копра и британец Тим Пик.