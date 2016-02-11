Нью-Йорк, США, 11 февраля, 2016, 08:43 — ИА Регнум. Уровень радиации в грунтовых водах под АЭС Indian Point (Нью-Йорк) в несколько сотен раз превысил норму после утечки, сообщает Associated Press.

gizmodo.com АЭС Indian Point около Нью-Йорка

По данным замеров в контрольных скважинах, нормы превышены в 740 раз. Город Бьюкенен расположен в 60 километрах от Нью-Йорка. Как сообщала компания-оператор станции Entergy, что грунтовые воды рано или поздно попадут в реку Гудзон, на берегу которой стоит крупнейший в США мегаполис.

Компания уточнила, что со станции произошла утечка воды с примесью трития. По словам бывшего инженера-атомщика и руководителя местной правозащитной организации Арнольда Гандерсена, руководство Entergy, видимо, не может прекратить утечку радиоактивной воды.

В свою очередь Entergy заявляет, что опасности для местных жителей нет — город Бьюкенен снабжается водой из хранилища в Катскильских горах, а к моменту попадания грунтовых вод в Гудзон содержимое радиоактивных веществ в них уже должно снизится до безопасного уровня.

Напомним, АЭС Indian Point была построена в 1970-х годах. Станция мощностью около 2 тыс. мегаватт снабжает Нью-Йорк электроэнергией. Об утечке радиоактивной воды сообщил 7 февраля губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.