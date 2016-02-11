Вашингтон, 11 февраля, 2016, 08:28 — ИА Регнум. Автомобильный концерт Daimler отзывает в США около 840 тыс. автомобилей. Причина отзыва — проблемы с подушками безопасности Takata, произведёнными в Японии.

acea.be Daimler отзывает автомобили

Как сообщается, компания оценивает издержки в 340 млн евро, что привело к падению чистой прибыли до 8,7 млрд. По данным Daimler, дефектные подушки безопасности установлены на 705 тыс. машин Mercedes-Benz и 136 тыс. грузовых автомобилей Daimler.

Немецкий автоконцерн Volkswagen отзывает крупную партию автомобилей по той же причине: на 680 тыс. автомобилей установлены дефектные подушки безопасности Takata, сообщает Reuters.

Отозваны будут автомобили, произведённые с 2006 по 2014 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский автоконцерн Ford объявил об отзыве свыше 391 тысячи пикапов модели Ranger из-за опасного дефекта подушек безопасности производства японской компании Takata.