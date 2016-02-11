Ярославль, 11 февраля, 2016, 08:17 — ИА Регнум. На сельхозпредприятиях Ярославской области получен рекордный за 10 лет валовой сбор картофеля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона. Всего в 2015 году в хозяйствах области было собрано 95,8 тысячи тонн картошки.

Есть некоторые достижения и в животноводстве. Сельскохозяйственными предприятиями области впервые за последние 12 лет произведено более 250 тысяч тонн молока, что на 5% больше 2014 года.

Объемы производства сыра за прошедший год увеличились почти в два раза по сравнению с предыдущим. Региональные власти связывают это с реализацией политики импортозамещения. Также развивается птицеводство.

«По объемам производства яиц Ярославская область занимает первое место в ЦФО. В регионе работает Фонд поддержки предприятий агропромышленного комплекса. В 2015 году предприятиям выдано 18 займов на закупку зерна и муки на сумму 107,9 млн рублей. В 2016 году предприятия получат поддержку в реализации проектов по освоению и производству импортозамещающей продукции», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2015 году объем производства сельского хозяйства в Ярославской области вырос на 0,8%, что меньше, чем в 2014-м (7,4%).