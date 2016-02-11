Вашингтон, 11 февраля, 2016, 08:13 — ИА Регнум. Власти США планируют отправить в Южную Корею ударную подводную лодку SSN-777 класса Virginia в связи с запуском НКДР ракеты со спутником, сообщает агентство Yonhap.

zazzle.com Авианосец ВМФ США CVN-74 «Джон К. Стеннис»

По данным военного чиновника в Сеуле, на которого ссылается агентство, в Южную Корею прибудет подводная лодка «Северная Каролина».

Кроме того, в Вашингтоне рассматривают возможность отправки к берегам Корейского полуострова авианосца типа «Нимиц» CVN-74 «Джон К. Стеннис». Ожидается, что он присоединится к совместным учениям Южной Кореи и США в марте.

Собеседник агентства отметил, что таким образом американские ВС направят КНДР предупреждение и вновь подтвердят свое обязательство по защите Южной Кореи.

Как передавало ИА REGNUM, Пхеньян 7 февраля сообщил о запуске на орбиту спутника Земли, однако США и их союзники рассматривают запуск ракеты как прикрытие для программы разработки баллистических ракет КНДР, которые могут использоваться для доставки ядерного оружия.