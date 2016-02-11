Мадрид, 11 февраля, 2016, 07:37 — ИА Регнум. «Барселона» и «Валенсия» сыграли вничью 1:1 в полуфинале Кубка Испании по футболу, сообщает Sport.es.

fcbarcelona.com После забития гола

Матч прошел на стадионе «Месталья» в Валенсии. Нападающий хозяев поля Альваро Негредо открыл счет на 39-й минуте. Камерунский игрок «Барселоны» Вилфрид Каптум на 84-й минуте матча сравнял счет.

«Барселона» выставила на поле резервный состав, так как предыдущая встреча закончилась их крупной победой со счетом 7:0. Российский футболист «Барселоны» Денис Черышев в заявку на матч не попал.

Исход поединка не только определил выход «Барселоны» в финал Кубка Испании, но и обновил клубный рекорд беспроигрышных матчей.

С 3 октября 2015 года команда не потерпела ни одного поражения, выиграв 23 матча и сведя 6 встреч к ничьей. Предыдущий рекорд клуба в сезоне 2010/2011 года составлял 28 матчей.

Вторую путевку в финал Кубка Испании оспорят «Сельта» и «Севилья».