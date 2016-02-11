Вашингтон, 11 февраля, 2016, 07:22 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад благодаря операции Воздушно-космических сил (ВКС) России может восстановить контроль над большой частью территории страны, включая важные города. Об этом пишет американская газета The New York Times.

syria.mil.ru ВКС РФ. Авиабаза Хмеймим, Сирия

По мнению газеты, именно благодаря мастерству российских летчиков инициатива в данном конфликте полностью перешла на сторону армии Башара Асада и его союзников.

Источники издания отмечают, что России также удалось перекрыть многие каналы поставок оружия повстанцам.

Таким образом, госсекретарь США Джон Керри на предстоящих международных консультациях по Сирии будет иметь довольно «слабые рычаги воздействия» на оппонентов, констатирует газета.

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