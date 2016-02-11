Украина может лишиться помощи МВФ
Вашингтон, 11 февраля, 2016, 06:47 — ИА Регнум. Глава Международного валютного фонда (МВФ) предупредила, что Украина может лишиться $17,5-миллиардной помощи, если не ускорит реформы и борьбу с коррупцией. Об этом пишет Voice of America.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
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«Без существенных новых попыток укрепить реформы управления и борьбы против коррупции трудно увидеть, как поддерживаемая МВФ программа может продолжаться и быть успешной», — заявила Кристин Лагард.
Лагард обеспокоена «уменьшением интересов влиятельного капитала в политике».
Арсений Яценюк ответил на обвинения главы МВФ, пообещав возобновить реформы.