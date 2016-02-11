Вашингтон, 11 февраля, 2016, 06:47 — ИА Регнум. Глава Международного валютного фонда (МВФ) предупредила, что Украина может лишиться $17,5-миллиардной помощи, если не ускорит реформы и борьбу с коррупцией. Об этом пишет Voice of America.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Денег нет

«Без существенных новых попыток укрепить реформы управления и борьбы против коррупции трудно увидеть, как поддерживаемая МВФ программа может продолжаться и быть успешной», — заявила Кристин Лагард.

Лагард обеспокоена «уменьшением интересов влиятельного капитала в политике».

Арсений Яценюк ответил на обвинения главы МВФ, пообещав возобновить реформы.