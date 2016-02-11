Вашингтон, 11 февраля, 2016, 03:55 — ИА Регнум. На предварительных президентских выборах в Южной Каролине у Дональда Трампа почти нет конкурентов от республиканской партии. Об этом сообщает Associated Press (AP). Конкуренты миллиардера, экс-глава компании Hewlett-Packard Карли Фиорина и губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, отказываются от борьбы.

mexicanbusinessweb.mx Дональд Трампп — кандидат в президенты США.

На лицо все признаки того, что победу в этом штате одержит Дональд Трамп. Шансы главного конкурента Марко Рубио заметно снизились после сокрушительного поражения в штате Нью-Гемпшир, где он финишировал пятым.