Вашингтон, 11 февраля, 2016, 03:03 — ИА Регнум. Сенат США подавляющим большинством одобрил проект закон о новых санкциях в отношении КНДР в связи с новыми ядерными и комическими разработками Пхеньяна, передаёт агентство Reuters.

Elliott Brown Музей-галерея правосудия в Ноттингеме

Законопроект «Усовершенствование санкций и политики в отношении Северной Кореи» предусматривает введение санкций в отношении физических и юридических лиц, оказывающих поддержку импорту в КНДР технологий, связанных с оружием массового поражения, а также нарушениями прав человека.

Ожидается, что президент США Барак Обама может подписать документ уже в ближайшее время.

Как передавало ИА REGNUM, Пхеньян 7 февраля сообщил о запуске на орбиту спутника, однако США и их союзники рассматривают запуск ракеты как прикрытие для программы разработки баллистических ракет КНДР, которые могут использоваться для доставки ядерного оружия.

6 января центральное телевидение КНДР заявило об успешных испытаниях водородной бомбы, отметив, что обладание водородным оружием стало для страны «историческим событием». Позднее Вашингтон, а затем и Москва выразили сомнение в том, что имело место испытание именно водородной бомбы, однако в конце января американские эксперты пришли к выводу, что КНДР всё-таки испытала водородную бомбу, но неудачно.

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