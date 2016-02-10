Вашингтон, 11 февраля, 2016, 02:49 — ИА Регнум. Председатель комитета Сената США по вооружённым силам Джон Маккейн потребовал от Пентагона предоставить доказательства необходимости использования ракетных двигателей РД-180 российского производства, передаёт агентство Reuters.

townnews.com Джон Маккейн — сенатор от штата Аризона

В частности, сенатор призвал министра ВВС Дебору Ли Джеймс и главу отдела закупок Минобороны США Фрэнка Кендалла объяснить, по каким причинам Вашингтон сотрудничает с НПО «Энергомаш», связанным с лицами, включёнными в санкционный список США.

Сообщается, что ответы на запрос от Пентагона ожидаются до 22 февраля.

Как передавало ИА REGNUM, 27 января Дебора Ли Джеймс заявила, что Пентагон придерживается мнения о том, что применение российских ракетных двигателей РД-180 необходимо по меньшей мере в течение нескольких лет.

«Мы продолжаем считать, что доступ к примерно 18 двигателям РД-180 является правильным в ближайшие несколько лет для поддержания конкуренции в краткосрочной перспективе», — заявила Джеймс.

В конце января Джон Маккейн внёс на рассмотрение Сената законопроект о запрете на использование в США российских ракетных двигателей РД-180.

Напомним, российский РД-180 используется в первой ступени американских ракет Atlas, и пока промышленность США не производит аналогов. В конце декабря 2015 года НПО «Энергомаш», производящее РД-180, заключении дополнительного соглашения на поставку в США еще 20 подобных двигателей.