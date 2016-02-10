Абуджа, 11 февраля, 2016, 02:25 — ИА Регнум. Две женщины привели в действие взрывные устройства в лагере беженцев в Нигерии. 58 человек погибли, 80 — ранены. Об этом сообщает Der Spiegel. Третья террористка отказалась взорвать себя т.к. ее семья тоже находилась в приюте для беженцев.

European Commission DG ECHO В лагере беженцев

В террористических актах, произошедших в 90 км от города Майдугури на северо-востоке Нигерии, подозреваются боевики «Боко Харам».

Возможно, двойной теракт является ответной реакцией на атаки нигерийской армии на три деревни недалеко от города Калабалге, считающиеся «крепостью» террористов, пишет Spiegel. В ходе боевой операции на прошлой неделе погибли десятки боевиков.

Напомним, название «Боко Харам» переводится как «Западное образование — грех». Лидеры группировки объявили о своем присоединении к «Исламскому государству» весной 2015 года, после чего официальное название было заменено на «Западноафриканская провинция Исламского государства».