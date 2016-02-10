Вашингтон, 11 февраля, 2016, 02:18 — ИА Регнум. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард оценила как «конструктивные» состоявшиеся вечером 10 февраля телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которых обсуждалась подготовка дорожной карты приоритетных реформ на Украине, передаёт агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кристин Лагард

«У меня состоялись конструктивные переговоры с президентом Порошенко по проблемам, поднятым в моём заявлении для прессы этим утром», — заявила Кристин Лагард.

По её словам, стороны договорились о приоритетных мерах со стороны Киева для гарантии быстрого прогресса, который будет отвечать условиям программы финансовой помощи со стороны МВФ.

Как передавало ИА REGNUM, 10 февраля Кристин Лагард заявила, что МВФ может остановить программу кредитования Украины, если нынешние власти не продолжат программу реформ.

«Я обеспокоена тем медленным прогрессом, который демонстрирует Украина», — заявила Лагард. Она подчеркнула, что в первую очередь речь идёт о реформах государственного управления, снижении влияния олигархов и борьбе с коррупцией.

По мнению главы МВФ, что украинские власти в настоящее время рискуют сделать целый ряд экономически неоправданных шагов.

Вечером того же дня состоялся телефонный разговор Лагард и Порошенко. Как сообщила пресс-служба украинского президента, в ходе беседы Порошенко заверил, что Украина «продолжит реформы, несмотря на кризис в отношениях между правительством и парламентской коалицией». Он также подчеркнул, что «настроен на решительные действия для обеспечения политической и финансовой стабильности в государстве».

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