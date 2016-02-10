Тель-Авив, Израиль, 11 февраля, 2016, 02:00 — ИА Регнум. Израильский оппозиционный лидер Ицхак Герцог заявил, что мир в Палестине невозможен, передает его слова Agence France-Presse (AFP). Он считает, что Израиль должен обособиться от палестинцев «как можно раньше» ради восстановления безопасности.

upi.com Конфликт в Палестине.

Лидер партии «Авода» дал комментарии в контексте составленного им плана о новой безопасности и дипломатических инициатив, вызвавших волнение в израильской политике, а также критику однопартийцев Герцога.

Предложение лидера оппозиции обосновано возможностью новой «интифады» или революции палестинцев. Он поддерживает создание двух государств, но не верит, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху и палестинский президент Махмуд Аббас способны на прорыв.