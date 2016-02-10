Вашингтон, 11 февраля, 2016, 01:53 — ИА Регнум. Губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи, претендовавший на пост президента США от Республиканской партии, принял решение отказаться от дальнейшего участия в предвыборной гонке. Информацию об этом подтвердили агентству Reuters в штабе кандидата.

Alex Hanson Крис Кристи на встрече с избирателями

Решение о снятии своей кандидатуры Крис Кристи принял после праймериз в штате Нью-Гемпшир, на которых политик занял лишь шестое место, несмотря усиленную кампанию, проводившуюся его штабом.

Напомним, что победителем праймериз в Нью-Гемпшире среди республиканцев стал миллиардер Дональд Трамп, получивший 35% голосов, второе место занял губернатор штата Огайо Джон Кейсик. Лидером среди демократов стал Бени Сандерс, набравший 60% голосов.

Как передавало ИА REGNUM, от дальнейшего участия в президентской кампании уже отказался целый ряд кандидатов-республиканцев, в том числе экс-губернатор Техаса Рик Перри, губернатор Висконсина Скотт Уокер, губернатор Луизианы Бобби Джиндал, сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм, экс-губернатор штата Нью-Йорк Джордж Патаки, экс-сенатор от Пенсильвании Рик Санторум.