Дамаск, 11 февраля, 2016, 01:40 — ИА Регнум. Правительство Сирии ожидает ожесточенные бои за город Алеппо, ставший главной точкой в многолетней гражданской войне. Об этом пишет Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Дамаск нацелен на закрытие границы с Турцией, являющейся главным спонсором «оппозиционеров, сражающихся против президента Башара аль-Асада». Сирийская армия обещает, что бои за крупнейший город Сирии и главный индустриальный хаб до 2011 г. будут непродолжительными.

«Эти бои нелегкие, но этот день наступит по воле Бога, когда весь Алеппо … будет возвращен под государственный контроль», — говорит сирийский министр информации Омран аль-Зуби в интервью.

«Я не думаю, что бои за Алеппо будут длиться долго», — прогнозирует министр.