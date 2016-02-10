Нью-Дели, 11 февраля, 2016, 01:18 — ИА Регнум. США и Индия провели переговоры о совместном военно-морском дежурстве, сообщает Reuters. По словам представителей Пентагона, целью патрулирования может стать акватория Южно-Китайского моря.

freemalaysiatoday.com Архипелаг Спратли

Вашингтон и его региональные союзники, а также некоторые азиатские страны хотят объединить позиции в отношении Китая в Южно-Китайском море, поясняет Reuters. США недовольны тем, что КНР создает семь искусственных островов в архипелаге Спратли.

Индия и США наращивают военные контакты в последние годы. В 2015 г. страны провели военно-морские учения в Индийском океане, в которых участвовала и Япония.