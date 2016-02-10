Киев, 11 февраля, 2016, 01:10 — ИА Регнум. МВД Украины не подтверждает информацию о возбуждении уголовного дела в отношении губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщает издание «Лига» со ссылкой на начальника пресс-службы ведомства Артёма Шевченко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«МВД точно ничего не расследует. Национальная полиция может что-то расследовать по этому поводу», — заявил представитель украинского ведомства, отметив, что спикер штаба силовой операции в Донбассе Андрей Лысенко ошибся, выступив с соответствующим заявлением.

Напомним, ранее Лысенко в интервью новой «Газете заявил», что МВД Украины завело дело на Саакашвили за раскрытие секретной информации о местоположении войск в Донбассе. При этом он высказал мнение, что действия Саакашвили тянут на несколько уголовных дел

Как передавало ИА REGNUM, губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили совершил поездку в Донбасс, где посещал расположение действующих частей ВСУ. Свою поездку Саакашвили снял на видео, которое затем выложил в интернет.

На видеозаписи оказались запечатлены лица украинских военнослужащих, расположение секретных позиций ВСУ и даже оперативные карты в штабе с расположением частей.