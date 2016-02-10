Берлин, 11 февраля, 2016, 00:35 — ИА Регнум. Постоянный представитель лидера партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Беатрис фон Шторх назвала реплики о применении огнестрельного оружия против мигрантов «ошибкой», пишет Frankfurter Allgemeine.

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«Никто не хочет стрелять ни в людей, ни в женщин, ни в детей, а также в мужчин», — сказала она в Пепельную среду в Баден-Вюртемберге.

Напомним, что ранее председатель AfD Фрауке Петри в интервью Mannheimer Morgen сказала, что полиция должна остановить нелегалов и «при необходимости прибегать к огнестрельному оружию», добавив, что «так прописано в законе».

Пепельная среда — первый день Великого поста в Римско-католической церкви. В этом году ее празднование приходится на 10 февраля.