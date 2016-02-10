Киев, 11 февраля, 2016, 00:18 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в ходе телефонного разговора вечером 10 февраля договорились о подготовке дорожной карты приоритетных реформ на Украине. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как отмечается, в ходе беседы Порошенко заверил Лагард, что Украина «продолжит реформы, несмотря на кризис в отношениях между правительством и парламентской коалицией».

«Президент отметил необходимость перезагрузки кабинета министров без досрочных парламентских выборов, которые только углубят политический кризис и ухудшат условия для проведения реформ», — говорится в сообщении.

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Порошенко также подчеркнул, что «настроен на решительные действия для обеспечения политической и финансовой стабильности в государстве», отмечает пресс-служба.

«Президент Украины и директор-распорядитель МВФ договорились подготовить дорожную карту приоритетных реформ, которые дадут новый импульс отношениям с Международным валютным фондом. Они также согласились с необходимостью срочного принятия украинским парламентом всех реформаторских законов», — говорится в пресс-релизе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 10 февраля Кристин Лагард заявила, что МВФ может остановить программу кредитования Украины, если нынешние власти не продолжат программу реформ.

«Я обеспокоена тем медленным прогрессом, который демонстрирует Украина», — заявила Лагард. Она подчеркнула, что в первую очередь речь идёт о реформах государственного управления, снижении влияния олигархов и борьбе с коррупцией.

По мнению главы МВФ, украинские власти в настоящее время рискуют сделать целый ряд экономически неоправданных шагов.