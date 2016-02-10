Сирийская оппозиция просит Обаму остановить ВКС России
Дамаск, 11 февраля, 2016, 00:18 — ИА Регнум. Представители сирийской оппозиции просят президента США Барака Обаму приложить усилия для того, чтобы остановить военную операцию ВКС России в Сирии. Об этом сообщает Reuters. Салим аль-Муслат говорит, что американский президент может остановить Россию, но не поясняет как.
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Прошение адресовано накануне важной встречи мировых лидеров в Мюнхене. В четверг Международная группа поддержки Сирии (МГПС) попытается оживить мирный процесс.
Госсекретарь США Джон Керри и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились в среду о необходимости прекращения огня и предоставлении гуманитарной помощи.