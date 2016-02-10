Баку, 11 февраля, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Азербайджана Ильхама Алиева может состояться в Гяндже, а не в Баку, как планировалось ранее. Об этом сообщает провластный бакинский портал Haqqin.az cо ссылкой на источник в турецких дипломатических кругах.

Нури-паша (справа) со своим адъютантом в Баку. 1918 год

Эрдоган прибудет в Азербайджан 18 февраля, и в тот же день под руководством глав двух государств состоится заседание Совета стратегического сотрудничества. В состав турецкой делегации войдут порядка 10 министров и высокопоставленных чиновников.

«Азербайджан и Турция делают осознанный выбор в пользу стратегического партнерства в Черноморско-Каспийском регионе», — передает Haqqin.az.

На этот город выбор пал не случайно: в мае 1918 года руководство будущей Азербайджанской Демократической Республики, войдя в Гянджу с частями турецкого генерала Нури-паши (офицера военной разведки Российской империи — ред.), объявило о создании первой на Востоке республики.

Поэтому визит Эрдогана в Гянджу имеет символическое, но многозначительное значение. Правда, Haqqin.az уточняет, что визит Эрдогана состоится «в весьма непростой геополитический период», имея в виду отношения Турции и России, что «идет вразрез с интересами Баку». Но если в Гяндже поставят памятник Нури-паше, граждане РФ будут приносить к нему цветы.