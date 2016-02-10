Вашингтон, 10 февраля, 2016, 23:59 — ИА Регнум. Государственный департамент США констатировал, что разногласия с Турецкой Республикой в подходе к курдскому народному ополчению сохраняются. Соответствующее заявление сделал сегодня, 10 февраля, официальный представитель Госдепа США Марк Тонер.

topwar.ru Марк Тонер — официальный представитель Госдепа США

Он напомнил, что Турция считает курдскую самообороны террористической организацией, связанной с Рабочей партией Курдистана, которую считает террористической Анкара и Вашингтон.

С такой позицией Турции в Вашингтоне не согласны и считают, что отряды курдской самообороны являются эффективной силой в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».

Тонер напомнил, что Турция и раньше не раз выражала обеспокоенность относительно связей самообороны курдов с РПК. «Мы не видим такой связи, вот и все», — пояснил Тонер.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган фактически поставил США ультиматум, заявив, что Вашингтон должен определится, кого он считает союзниками на Ближнем Востоке — турок или курдов.