Нью-Йорк, США, 10 февраля, 2016, 23:43 — ИА Регнум. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин, заявил, что Россия не должна извиняться за проводимую в Сирийской Арабской Республике военную операцию, поскольку она полностью транспарентна. Об этом постпред заявил журналистам сегодня, 10 февраля.

vestikavkaza.ru Виталий Чуркин — постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций

Чуркин подчеркнул, что Москва не собирается оправдываться за то, что делает. «Мы действуем очень транспарентно. Наше министерство обороны проводит ежедневные брифинги, наше присутствие там законно, по приглашению сирийского правительства», — подчеркнул постпред.

Также Чуркин напомнил, что возглавляемая США коалиция действует за рамками международного права. «Они не говорят, что именно они делают в Сирии и Ираке, каковы цели ударов, каковы результаты. Они также отказываются от сотрудничества с нами по борьбе с террористами», — отметил постпред.