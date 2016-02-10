Астрахань, 10 февраля, 2016, 23:32 — ИА Регнум. Совет Федерации на своем заседании 10 февраля одобрил внесение в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени» изменений, касающихся отнесения Астраханской области к часовой зоне МСК+1. Как сообщили ИА REGNUM в Совете Федерации, решение было принято в связи с многочисленными обращениями граждан и органов власти региона.

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Напомним, в настоящее время Астраханская область живет по московскому времени.

Как говорится в пояснительной записке, представленной Комитетом по охране здоровья Государственной Думы РФ, «Федеральным законом от 3 июня 2011 года № 107-ФЗ «Об исчислении времени» на территории Астраханской области фактически установлено постоянное «зимнее» время. До принятия данного федерального Закона и после отмены сезонного перевода времени — в период с 2011 по 2014 год Астраханская область находилась в условиях «летнего» времени, наиболее комфортного для населения.

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Астраханские депутаты не намерены отказываться от перевода времени

Госдума вернула Астраханскую область в третью часовую зону

Подготовка проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени» вызвана появившимся значительным количеством жалоб от жителей Астраханской области, в том числе коллективных, обращений общественных объединений: советов ветеранов, общества садоводов и дачников, физиологического общества, трудовых и профсоюзных коллективов и основана на экспертных оценках специалистов, данных опросов общественного мнения. Причины недовольства граждан, изложенные в обращениях: ранний рассвет — до 3 часов, «преждевременный» закат — до 20 часов и сокращение продуктивного светового дня, рост платежей за потребление электроэнергии, нарушение сна. По данным министерства здравоохранения Астраханской области, в настоящее время риск увеличения заболеваемости вследствие десинхроноза составляет 16 процентов. По данным УМВД России по Астраханской области, более раннее наступление сумерек способствовало ухудшению криминогенной обстановки и росту ДТП.

Анализ астрономических параметров показал, что разница при наступлении дня и ночи между Москвой и Астраханью в дни весеннего и осеннего равноденствия составляет 45 минут утром и 45 минут вечером. Астраханская область расположена на восточной окраине Московской часовой зоны, насчитывающей 52 субъекта Российской Федерации.

По результатам опроса общественного мнения за перевод времени высказалось 62,3% его участников.

Таким образом, проект федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени» предусматривает отнесение Астраханской области к 3-й часовой зоне (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и направлен на возвращение Астраханской области в соответствующую географическому расположению часовую зону».

Как заявил представивший законопроект сенатор, член комитета СФ по экономической политике Михаил Щетинин, новая норма позволит «исключить возникшее несоответствие системы отсчета времени естественным биологическим ритмам».

Законопроект уже получил одобрение Госдумы. Теперь соответствующие документы должен подписать президент России Владимир Путин. В случае подписания президентом закон вступит в силу 27 марта 2016 года в 2:00.