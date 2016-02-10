Тбилиси, 10 февраля, 2016, 23:15 — ИА Регнум. В настоящее время ведутся технические работы по подготовке транзита иранского газа в Грузию. Об этом в интервью газете «Резонанси» сообщил посол Ирана в Грузии Аббас Талеб-фар.

medya.todayszaman.com Иранский газ.

«Иран готов сотрудничать с Грузией в энергетической сфере и поставлять газ в объеме, достаточном как для внутреннего спроса, так и для транзита в Европу, что вашей стране принесет дополнительный доход», — заявил он.

По словам Талеба-фара, Грузия должна действовать, исходя из своих национальных интересов, и логично, чтобы она искала альтернативные энергетические источники, как и любое другое государство.

В конце февраля Иран посетит президент Азербайджана Ильхам Алиев. Не исключено, что одной из тем переговоров в Тегеране будет транзит иранского газа в Грузию через территорию Азербайджана.

Грузия ежедневно получает около 11 млн кубометров газа, из которых 6 млн — азербайджанский газ, поступающих через трубопровод «Казах». 3,2 млн поступают с месторождения «Шахдениз-I», а оставшиеся 2 млн кубометров поступают в качестве оплаты за транзит российского газа, поставляемого в Армению.