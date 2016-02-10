Асунсьон, 10 февраля, 2016, 22:49 — ИА Регнум. Правительство Парагвая озаботилось проблемой ожирения, которое в стране считается серьезным заболеванием. Как выяснилось, 57% парагвайцев страдают от избыточного веса. По данным министерства здравоохранения и социального обеспечения, 6 из 10 парагвайцев имеют избыточный вес, а каждый четвертый страдает от ожирения. Как заявила заместитель министра здравоохранения Мария Тереза Баран, избыточный вес имеет 30% детей и подростков, сообщает Prensa Latina.

Повозка, запряженная волами. Парагвай

Отметим, что 52% населения Парагвая живет ниже черты бедности. 40% населения страны не имеет доступа к питьевой воде, не знает, что такое канализация, не имеет средств для полноценного питания и постоянной работы, сообщает издание Cronica.

2016 год назван властями страны еще более тяжелым, чем предыдущие годы. В 2016 году будут сокращены текущие расходы в государственных учреждениях на приобретение транспортных средств, билетов, топлива и офисных товаров, комментирует Prensa Latina. Рост заработных плат также не планируется, лишь только работникам систем здравоохранения и образования увеличат зарплаты на 1,5%. При этом предусмотрен рост инвестиций на 10% в социальные программы и на развитие инфраструктуры, пишет ABC.