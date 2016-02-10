Гавана, 10 февраля, 2016, 22:46 — ИА Регнум. Управление вещания на Кубу (ОСВ), которое администрирует пропагандистские передачи радио и телевидения Марти, направленные на изменение конституционного строя на Острове свободы, может перейти в частные руки. Отметим, что эта деятельность ведется США более 30 лет и финансируется из государственного бюджета. Как комментирует Prensa Latina, эта мера может быть первым шагом к изменению информационной политики США в отношении Кубы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Отметим, что Куба официально требует прекращения радио‑ и телевизионной агрессии с территории Соединенных Штатов, финансирования внутренней подрывной деятельности и контрреволюции и компенсации за ущерб от американской блокады и агрессии в течение более пятидесяти лет.

Несмотря на подвижки в развитии американо-кубинского диалога, США по-прежнему настроены на изменение политического строя в этой стране. И активно мониторят процессы, происходящие на Острове свободы. Как сообщило ТАСС со ссылкой на Nuevo Herald, разведслужбы США считают, что Куба готовится к «возможной передаче президентской власти в 2018 году», а кубинские власти «будут придерживаться медленного темпа экономических реформ, направленных на уменьшение государственного контроля в экономике и на продвижение частной экономической деятельности».