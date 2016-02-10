Минск, 10 февраля, 2016, 22:22 — ИА Регнум. Более 20 стран представлены на XXIII Минской международной книжной выставке-ярмарке, открывшейся 10 февраля в выставочном центре «БелЭкспо», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

На выставке представлены сотни производителей печатной продукции из России, Белоруссии, Армении и других постсоветских республик, а также стран дальнего зарубежья. Посольство США уделило особое внимание оформлению своей экспозиции, которая привлекла внимание молодёжи и белорусских чиновников.

На выставке был представлена первая армянская Библия. «Библия Руска» книгопечатника XV века Франциска Скорины была представлена в форме кондитерской выпечки белорусской стороной.

Организаторы заявили около 200 мероприятий в рамках международного мероприятия — круглых столов, перфомансов, презентаций. Выставка продлится до 14 февраля.