Киев, 10 февраля, 2016, 22:21 — ИА Регнум. Многие страны НАТО попросту не хотят воевать за Украину, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на высокопоставленный источник в альянсе.

U.S. Army Europe Images Командующий Силами быстрого реагирования НАТО генерал-лейтенант Бен Ходжес приветствует украинских солдат на учениях Rapid Trident в Яворово. Львовская область, Украина. Июль 2013 года

Эту информацию сегодня, 10 февраля, публикуют украинские СМИ.

«Будем честными: позиция многих стран ЕС, которые являются членами НАТО, — они не хотят воевать за Украину. Поэтому Третьей мировой не будет. В то же время мир может и должен поддержать Украину, усилив ее армию. И Украина способна сама уменьшить угрозу для себя, становясь сильнее и более реформированной страной», — цитирует издание слова источника.

При этом в альянсе готовы оказывать Украине всяческую помощь для реформирования оборонного сектора.

«Главные задачи сотрудничества стороны уже определили. Так, в Киеве постоянно работает группа оборонных консультантов НАТО, которые помогают украинским коллегам усиливать боеспособность Вооруженных сил и проводить реформы. Совершенствуется все — от оперативных планов до системы закупок и логистики. Кроме того, через механизм трастовых фондов мы участвуем в реабилитации военных, раненных во время конфликта на востоке Украины», — сказал неназванный чиновник.

Однако в НАТО констатируют, что украинские чиновники не работают в полную силу для реформ, а политики лишь продолжают выяснение отношений.

В Киеве данную информацию официально еще не комментировали.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина является приоритетом для НАТО, а потому помощь Киеву со стороны альянса не прекратится.

4 февраля Верховная рада Украины ратифицировала соглашение с НАТО об открытии представительства альянса на Украине. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что открытие нового учреждения позволит работать трастам НАТО и финансировать обороноспособность Украины, а фактически «это будет посольство НАТО на Украине».