Богота, 10 февраля, 2016, 22:06 — ИА Регнум. Переговоры между властями Колумбии и лидерами повстанцев из FARC-EP о мирном урегулировании внутреннего конфликта могут завершиться в течение ближайших месяцев. Их итогом станет подписание мирного договора. На очереди — переговоры властей этой страны с другим повстанческим движением — Армией национального освобождения (ELN), сообщает El Tiempo.

Камило Торрес

Колумбийский сенатор Иван Сепеда призвал правительство и Армию Национального освобождения сесть за стол переговоров, последовав положительному примеру переговорного процесса властей Колумбии с FARC-EP. В свою очередь, лидеры повстанческого движения — Армия Национального освобождения — заявили, что дорожная карта для старта переговоров уже есть.

Иван Сепеда также подчеркнул, что в этом году есть трагическая дата — исполняется 50 лет со дня гибели священника и участника Армии Национального освобождения Камило Торреса Рестрепо, погибшего в ходе столкновения между повстанцами и силами безопасности Колумбии в департаменте Сантадер. Торрес был «пионером теологии освобождения и соучредителем первого факультета социологии в Колумбии». И в память этой знаковой личности было бы правильно дать старт переговорам именно в этом году, комментирует Radio Havana Cuba.

Отметим, что Камило Торрес Рестрепо пытался примирить и объединить революционный марксизм и католицизм. Он полагал, что для завоевания справедливости христиане должны использовать насилие. Его активная общественная деятельность привлекла к нему многих последователей, но вызвала волну критики в правительстве и церкви. Камило Торрес оставил свой пост в университете и примкнул к партизанскому движению Колумбии. Рядом с распятием Христа в его лесной церкви висел портрет Фиделя Кастро. После смерти он был признан мучеников ELN. Камило Торресу принадлежит известная фраза: «Если бы Иисус жил сегодня, он был бы партизаном».

Встречи между представителя ELN и правительства Колумбии уже имели место, на них обсуждались возможные даты и повестка будущих переговоров. Но точные сроки пока не определены, сообщает Prensa Latina.