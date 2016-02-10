Великий Новгород, 10 февраля, 2016, 21:47 — ИА Регнум. ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (дочерняя структура ОАО «Газпром») потребовало у муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство» оплачивать услуги по поставке газа к монументу «Вечный огонь славы» в Новгородской кремле, где находится братская могила воинов, павших в боях гражданской и Великой Отечественной войн. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева, ранее поставка газа к Вечному огню осуществлялась бесплатно — услугу предоставляло ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород».

vk.me «Вечный огонь славы» в Новгородской кремле

Юрий Бобрышев назвал такие требования газовиков «кощунством». «Конечно, найдёт бюджет города деньги на то, чтобы заплатить «Газпрому» за газ на Вечный огонь памяти наших героев, советских граждан, которые все это нам завоевали. Слов нет…», — заявил Юрий Бобрышев.

По данным пресс-службы мэра, для обеспечения функционирования Вечного огня необходимо предусмотреть в бюджете средства в размере 288 тыс. рублей.

Отметим, что мемориальный комплекс «Вечный огонь славы» в Новгородском Кремле открыт в 1965 году, когда из Ленинграда в Новгород был доставлен факел с пламенем, зажжённым от Вечного огня на Марсовом поле.

В настоящее время мемориал находится в муниципальной собственности. С января 2010 года он передан в оперативное управление муниципальному бюджетному учреждению «Городское хозяйство».

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