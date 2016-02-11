Тальменка, Алтайский край, 11 февраля, 2016, 05:25 — ИА Регнум. Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Тальманском районе Алтайского края, вновь вынуждены воевать за честь и память своих земляков, не вернувшихся с фронта. Место, где расположена Аллея Победы с мемориальным комплексом, бережно оберегаемая многие годы, приглянулось Алтайской епархии. И на одной из встреч митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия и главы района Игоря Жаркова некая «заинтересованная общественность» «выразила активную положительную позицию о выделении земли для нового храма» (формулировка закавыченного текста взята из официального текста новости на сайте Алтайской епархии).

Официальный сайт Алтайской епархии Епископ Барнаульский и Алтайский Сергий и глава администрации Тальменского района Игорь Жарков

Научно-популярное издание «Воинская слава Алтая: подвиг, герои, память». 2015 год Так выглядит Аллея Победы и Мемориал Славы в Тальменке

Об этой встрече, состоявшейся 15 января 2016 года, сообщалось как на сайте епархиального управления, так и в местной районке «Тальменская жизнь».

Некоторые ветераны, с которыми удалось пообщаться редакции ИА REGNUM, известие о готовящемся покушении на территорию Аллею Победы встретили со слезами на глазах. Фронтовики и коммунисты заявили о готовности «костьми лечь», но отстоять свою святыню.

По словам члена президиума районного совета ветеранов Андрея Трофименко, место, где можно поклониться памяти фронтовиков, свято и без храма.

«Аллея Победы расположена в центре города. Памятник Ленину, цветочные клумбы, парк, фонтан. Это очень ухоженное и почитаемое нами место. Там находится Мемориал Славы, на который занесены имена земляков — героев Советского Союза ‑ и других погибших в годы Великой Отечественной войны, а также — имена тех, кто погиб во время Афганской и Чеченской войн. Построили там недавно и часовенку, в которой можно поставить свечу и где по праздникам идут молебны. Но теперь на месте этой часовни намереваются построить храм. Это уже внушительная постройка, придется снести часть Аллеи. Хотя у нас в селе полно других мест под такое строительство: как-никак райцентр, — почти как город — 20 тыс. населения», — высказал свое неудовольствие активист ветеранского движения Андрей Трофименко.

Так выглядит статья об Аллее Победы и строительстве там храма в газете «Тальменская жизнь»

Слушать по телефону слова фронтовика Анатолия Ломакина было и вовсе тягостно: чувствовалось, что тема со строительством храма в Аллее Победы очень расстраивает ветерана.

«Храм в Аллее Победы строить нельзя. Я категорически против этого. Но нас, живых, осталось-то всего ничего. Ну, может, человек тридцать фронтовиков. Разве нас послушают? У нас в районе любовь к ветеранам проявляют только раз в году, на 9 мая: столько всего хорошего говорят и желают, а потом…», — после этих слов Анатолий Моисеевич извинился и прервал разговор.

официальный сайт администрации Тальменского района Ветераны Великой Отечественной войны в Тальменке на торжественном мероприятии

А вот у самого главы — Игоря Жаркова — принятое по храму решение, похоже, не вызывает абсолютно никаких душевных мук, равно как и у представителя духовенства.

«Вся история России — это утверждение православия как истинной духовной жизни. Чем будет больше церквей у нас в районе, тем станут они доступнее людям, а люди будут духовно богаче», — эти слова главы Тальменского района приведены в статье «Храм — в парке Победы», опубликованной в районной газете «Тальменская жизнь».

«У нас сейчас такая практика, что строят храмы-памятники. Мемориал — это место скорби, храм — место молитвы об убиенных. Он украсит центр Тальменки. К тому же, у нас действует программа «храм шаговой доступности», — поясняет Благочинный Белоярского благочиния Вячеслав Данькин. Его слова опубликовало агентство «Банкфакс». Утверждение коммунистов о том, что место для культового учреждения выбрано потому, что там можно собрать больше денег с прихожан, Данькин объяснил своеобразно: «Нужно смотреть с правильной стороны. Храм нужно содержать, он требует развития. Там предполагаются труженики, которые должны получать зарплату, служители».

А с защитниками Аллеи Победы в Тальменском районе действительно не все однозначно. Районная парторганизация КПРФ подготовила обращение, которое, помимо ветеранских объединений, поначалу подписали представители Тальменского отделения Совета матерей погибших ребят в локальных войнах и районного отделения «Российского Союза Ветеранов Афганистана». Но последние, по словам представителей КПРФ, под давлением властей отозвали свои подписи.

Официальный сайт Алтайской епархии «заинтересованная общественность» Тальменки на встрече с представителями духовенства и администрации района

«Действительно, после открытого обращения с его подписантами провалена серьезная работа. В ход шли и уговоры и запугивание. В итоге кто-то отказался от своих слов, а кто-то вообще заявил, что на встрече с епархией представитель церкви не говорил о том, что центр Тальменки предпочтителен тем, что позволит приходу получать большие доходы», — подтвердил ИА REGNUM секретарь Тальменского районного отделения КПРФ Вячеслав Латышев.

Он признался, что именно бизнес, по его мнению, является самой очевидной причиной такого настойчивого желания главы района и епархии построить храм именно в Алее Победы, расположенной в центре села, в шаговой доступности от магазинов.

«Значит, доходность является определяющей при выборе места строительства храма, а вовсе не обеспечение условий общения с Богом. На встречу с епископом были приглашены только те, кто имеет определённую заинтересованность в строительстве церкви в парке Победы. Общение с Богом предполагает уединённость и отрешённость от мирских забот. В предлагаемом варианте прихожане будут заходить, конечно, чаще, но «перебежками» из магазина в магазин, или одного административного учреждения в другое. До Бога ли здесь? А вот пятачок бросить можно, — авось, зачтётся?! Это больше будет походить на лицемерие», — говорится в обращении Вячеслава Латышева.

Активист ветеранского движения Андрей Трофименко тоже не стал скрывать, что не только он, но и другие селяне, знают об особой любви главы района Игоря Жаркова ко всему, на чем можно заработать.

«У нас уже чуть ли не на каждого жителя по магазину приходится! Был, к примеру, элеватор — развалился. Так сейчас его склады проданы. На их месте построен огромнейший магазин. Здание бывшей школы, где сейчас центр внешкольной работы функционирует, — тоже говорят, продан одной известной в Барнауле торговой сети. Продан вместе с хоккейной коробкой. Оказывается, нужна она новому собственнику под организацию стоянок и парковок. А наш глава уже планирует перевести хоккеистов на тот участок, где школьники овощи выращивают. Учительский коллектив узнал об этом и теперь решает, как защищать интересы детей», — поделился откровением с ИА REGNUM Андрей Трофименко.

Официальный сайт Алтайской епархии Представители духовенства на встрече с администрацией Тальменского района

Между тем, коммунисты заявили о намерении перейти к массовым протестным акциям, если власти все же одобрят стройку в Парке Победы.

«В самом оптимистическом варианте аллея Героев будет вести к церковным сараям, за которыми затаится мемориал. Не исключено, что последний будет перенесён по «прибалтийскому» варианту. Парк и мемориал создавался старшим поколением жителей в память о тысячах земляков, павших в Великой Отечественной Войне 1941 — 1945 г.г., и уничтожать его, даже частично, никто не имеет морального права. Его судьбу может решить только референдум», — считает коммунист Вячеслав Латышев.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского отделения КПРФ, история с Аллеей Победы уже получила определенный общественный резонанс, благодаря которому общественникам удалось добиться назначения публичных слушаний по вопросу строительства храма. Назначены они на 10 марта.

Между тем, алтайский исследователь военной истории Евгений Платунов приводит еще один значимый факт в истории с Аллеей Победы в Тальменке.

«Многие памятники, посвященные Великой Отечественной войне в Тальменском районе в 60−70 годах прошлого века создавались руками бывшего жителя района скульптора Иоганнеса Цахеусовича Зоммера. О вкладе скульптора в монументальное строительство в Тальменском районе школьники-земляки скульптора до сих пор пишут работы. Если первоначальный проект Аллеи Героев скульптора Зоммера в Парке Победы будет теперь изменен, то тальменцы в какой-то мере повторят печальную историю с работами скульптора в Барнауле», — считает исследователь.

официальный сайт администрации Тальменского района Праздничные мероприятия на Мемориале Славы в Тальменке

Евгений Платунов напомнил, что речь идет о скульптурной группе Зоммера — «Детство». Мальчик с жеребенком долгое время радовали ребятишек на углу проспекта Ленина и улицы Профинтерна в Барнауле.

«Однажды фигуры варварски сломали любители сбора металлолома. Впрочем «вкусы» ночных сборщиков металла разделили позже и «отцы города», оставив место без садово-парковой композиции. Сейчас копия скульптурной группы Иоганнеса Зоммера находится не в центре города, а в парке «Эдельвейс» в «спальном» районе Барнаула», — отметил Евгений Платунов.

Кстати, схожее покушение на Аллею Победы летом 2015 году произошло в другом алтайском селе. Вырубить аллею, которую заложили полвека назад — к 25-летию Победы в Великой Отечественной войне — и построить на ее месте хоккейную коробку, намеревались в Бобровке. И только широкий общественный резонанс помешал этому процессу.