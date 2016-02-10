Воронеж, 10 февраля, 2016, 20:19 — ИА Регнум. «Во всех отделениях центра, в т.ч. дородовом, все кнопки вызова медработников, камеры видеонаблюдения и другое оборудование полностью исправны. Заклеенных кнопок нет», — так прокомментировали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения Воронежской области сообщение блогера о нарушениях в областном перинатальном центре.

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«В связи с публикацией в «Живом Журнале» Юлии Алферовой сообщаем следующее. Департамент внимательно ознакомился с содержанием публикации и 08.02.2016 г. провел проверку в областном перинатальном центре, которая установила, что претензии со стороны пациентки, изложенные в «Живом Журнале», не соответствуют действительности», — говорится в ответе департамента.

«Во всех отделениях центра, в т.ч. дородовом, все кнопки вызова медработников, камеры видеонаблюдения и другое оборудование полностью исправны. Заклеенных кнопок нет. На вопрос «Видели ли вы, чтобы кнопка вызова в какой-либо из палат в какой-либо момент времени была заклеена?» беременные и роженицы отвечали отрицательно».

Кроме того, подчеркнули в департаменте, все медработники имеют сотовые служебные телефоны, и вызвать специалиста в палату может любая пациентка центра.

В центре подчеркнули, что центр, работающий в регионе с 2011 года — не просто роддом, а высокотехнологичное медучреждение, и в него попадают женщины с серьезными патологиями беременности.

«Уровень технологий и квалификации его персонала соответствует европейскому, что позволяет спасать и выхаживать недоношенных маловесных детей с массой тела от 500 граммов. Показатели выживаемости среди недоношенных в воронежском перинатальном центре находятся на уровне ведущих российских и зарубежных клиник», — сообщили в департаменте. Всего здесь появились на свет более 27 тысяч малышей.

В департаменте также подтвердили, что после публикации блогера Росздрав надзор начал проверку в центре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рассказ с подробностями о том, как оказывают помощь в воронежском перинатальном центре, в котором, по ее словам, находится ее сестра, 3 февраля в своем блоге опубликовала Юлия Алферова.

«Что это? Это кнопка вызова медицинского персонала в дородовом отделении Перинатального центра в Воронеже. Что с ней? У меня тот же вопрос! Во-первых, она заклеена. Во-вторых, она не работает. В-третьих, больше никак персонал недозовешься. Сейчас моя сестра жмет по этой кнопке минут 20, чтобы вызвать к себе медработника», — написала блогер.

5 февраля стало известно, что министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила провести проверку в Воронежском перинатальном центре.

Сообщение о нарушениях в воронежском перинатальном центре появилось на фоне скандала в Орловском перинатальном центре, где за две недели скончались восемь младенцев.