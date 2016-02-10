Тула, 10 февраля, 2016, 20:00 — ИА Регнум. Наталья Тупякова забрала заявление об усыновлении Матвея — мальчика, получившего ожоги при пожаре в тульском роддоме. Об этом стало известно сегодня, 10 февраля. В заседании суда объявлен перерыв до 12 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Мягкая игрушка

«Уважаемые друзья, только что закончилось судебное заседание в Тульском суде. Наталья Тупякова отказалась дальше судиться и отозвала свое заявление об усыновлении. Мы сожалеем, что Наталья Тупякова приняла решение отказаться от усыновления Матвея. Решение принято добровольно в Суде без объяснений. Суд отложен до 12 февраля, так как мама Матвея Катя не смогла сегодня участвовать в заседании. Продолжаем молиться за Матвея и надеяться на лучшее!», — сообщил в соцсети уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов.

По сообщениям местных СМИ, Наталья Тупякова покинула зал суда до завершения заседания, состояние ее и ее сопровождающей журналисты оценили как подавленное. При этом перед заседанием Тупякова заявила представителям прессы, что намерена добиться своей цели.

Как сообщили в суде, сегодня после перерыва продолжилось заседание по делу об усыновлении годовалого Матвея. В суде участвовали все заявители, кроме родной матери мальчика.

«В судебном заседании опрошено два свидетеля, разрешены ходатайства о приобщении к материалам дела письменных доказательств. В судебном заседании объявлен перерыв до 11 часов 12 февраля», — сообщили в пресс-службе суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2014 года в результате пожара новорожденный Матвей получил ожоги более 70% поверхности тела. 19-летняя мама ребенка написала от него отказ на этапе лечения, однако родительских прав она не лишена. Усыновление Матвея обернулось скандалом. Заявки в органы опеки изначально подали три семьи — две из Тульской области и одна семья из Москвы.

По данным уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Павла Астахова, тульские органы опеки почему-то отдали предпочтение семье из столицы. Детский омбудсмен тогда потребовал представить детальный отчет от органов исполнительной власти Тульской области о порядке подбора кандидатов в приемные родители Матвея, выбор, принятие решения о передаче ребенка под опеку (усыновление), порядке и процедуре оформления соответствующих документов, а также вынесения решений в отношении его родной матери (отказ, лишение родительских прав, согласие на усыновление).

Скандал дошел даже до президента России, который на пресс-конференции в декабре заявил что в курсе ситуации и следит за ней. Тогда же он выразил надежду, что скоро малыш окажется в семье.