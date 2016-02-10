Москва, 10 февраля, 2016, 19:48 — ИА Регнум. Во вторник, 16 февраля 2016 года, в 13:00 в пресс-центре ИА REGNUM состоится второе заседание Экспертного клуба «Регион». Тема заседания: «Парламентская избирательная кампания и обновление элиты».

В ходе мероприятия будут обсуждаться следующие вопросы:

• Праймериз «Единой России» и аналогичные процедуры в других партиях: могут ли они повлиять на обновление элиты и в какой степени?

• Как и насколько обновится в 2016 году управленческая элита в регионах?

• Будет ли обновляться бизнес-элита? Усилит ли правительственная политика приток активных граждан в бизнес?

Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии». На заседаниях клуба ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики.

Адрес пресс-центра: Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1, БЦ «Красный Октябрь».

Регистрация гостей и аккредитация прессы проводятся по электронной почте press-center@regnum.ru или телефону: +7(495) 645−80−75.