Москва, 10 февраля, 2016, 19:41 — ИА Регнум. Сроки погашения задолженности крымчан перед банками, а также возможности коллекторов по воздействию на крымских заемщиков предлагается уточнить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты Марина Мукабенова («Единая Россия») и Борис Кашин (КПРФ).

Крым. Море

Базовый закон, направленный на урегулирование долгов крымчан перед украинскими банками и регламентирующий их общение с коллекторами, был принят Госдумой в декабре 2015 года. Внесенный законопроект уточняет сроки погашения задолженности крымчанами — в принятом законе на этот счет нет ясности, указывают депутаты. Согласно законопроекту, срок погашения задолженности не может быть установлен ранее первоначальной даты окончательного погашения задолженности, установленной в кредитном договоре, который действовал по состоянию на 18 марта 2014 года, и позднее 36 месяцев от первоначальной даты окончательного погашения задолженности, установленной в кредитном договоре на 18 марта 2014 года.

Законопроект устанавливает дополнительное условие для юлица, которое вправе предъявлять требование о погашении задолженности: юрлицо должно будет подтвердить подтверждения фактическую стоимость приобретения права требования. Документ устанавливает исчерпывающий перечень целей списания денежных средств с отдельного банковского счета Фонда защиты вкладчиков: перевод денежных средств лицу, имеющему право требовать погашения задолженности, их возврата заемщику в установленных законом случаях, направление в федеральный бюджет. Законопроект вводит новое положение, согласно которому суд по обращению заемщика приостанавливает исполнение исполнительных документов, выданных по решению о взыскании денежных средств по кредитному договору, до рассмотрения заявления заемщика.