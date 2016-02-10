Брюссель, 10 февраля, 2016, 19:33 — ИА Регнум.



Andrew Rees Военный корабль НАТО

Главы военных ведомств 28 стран-членов военного блока НАТО одобрили расширение военного присутствия Североатлантического альянса в северном Средиземноморье и Черном море. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, сегодня министры обороны стран-членов военного блока НАТО собрались на совет в Брюсселе.

По окончании первого дня министерской встречи Столтенберг заявил: «Мы договорились о расширении военно-морского присутствия НАТО в северном Средиземноморье и в Черном море».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после начала украинского конфликта и воссоединения Крыма с Россией, НАТО приняло решение вернуться к политике активного сдерживания Российской Федерации. Альянс решил значительно расширить свое военное присутствие в Восточной Европе, а также активнее разворачивать американскую ПРО.