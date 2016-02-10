Ростов-на-Дону, 10 февраля, 2016, 18:58 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на строящемся к ЧМ-2018 стадиону подведён газопровод. В честь такого события на объекте была зажжена чаша с голубым топливом, рассказали ИА REGNUM 10 февраля в пресс-службе губернатора.

donland.ru Газопровод

Газопровод протяжённостью почти 17 километров соединил две газораспределительные станции, расположенные в Аксайском и Мясниковском районах. Газовая артерия пущена через реку Койсуг, железнодорожные пути, автодороги и под нефтепроводом. На эти работы было направлено почти 700 млн рублей. Сформирован бюджет был из федеральной казны — 292 млн рублей и региональной — 406,5 млн рублей.

Ввод газопровода поможет обеспечить голубым топливом не только сам стадион, но и близлежащие инфраструктурные объекты.

Напомним, что на этой неделе сообщалось о 42-процентной готовности «RostovArena». На стадионе уже полностью установлены балки для перекрытия трибун и жесткой арматуры пилонов. Практически на 100% готовы железобетонные перекрытия, колонны и стены.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ростов-на-Дону летом 2018 года примет пять матчей мундиаля. Четыре встречи состоятся в рамках группового этапа, и одна — 1/8 финала. Футбольный стадион, на котором сойдутся сборные различных стан, должен быть готов к концу 2017 года.